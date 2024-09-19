



بدأت الجهات المختصة تحقيقات واسعة مع الراقصة الشهيرة "ليلى"، التيك توكر، بعد أن ألقت مباحث الآداب القبض عليها داخل ملهى ليلي بالدقي. وقد قررت النيابة حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مثلّت ليلى أمام النيابة لمواجهتها بتهم تتعلق بنشر مقاطع فيديو غير لائقة، تتضمن محتوى يثير الغرائز بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وقد أشارت تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب إلى أن ليلى كانت تبث فيديوهات تخل بالحياء العام، من خلال استعراض مفاتنها بشكل مبتذل خلال الرقص.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الراقصة أثناء وجودها في أحد الملاهي الليلية بالدقي، حيث تبين أنها تحرض على الفسق والفجور عبر نشر تلك الفيديوهات التي تُظهر أجزاء من جسدها بشكل مثير. الهدف من هذه المقاطع كان جذب المزيد من المتابعين لتحقيق مكاسب مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات.

وكشفت التحريات أن ليلى كانت تعمل في إحياء حفلات في مناطق مثل الساحل الشمالي، مستغلة جسدها لجذب أصحاب الغرائز وتحقيق المزيد من المشاهدات عبر الإنترنت.

وجاءت عملية القبض عليها بناءً على معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، تفيد بتورطها في نشر فيديوهات خادشة للحياء من داخل ملهى ليلي. وبعد تنفيذ مأمورية لضبطها، اعترفت ليلى بارتكابها تلك الأفعال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.