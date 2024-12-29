ليلى عبداللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات الدولار أمام الجنيه في 2025

تحدّثت ليلى عبد اللطيف خبيرة التوقعات، عن توقعات عام 2025، مشيرة إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيشهد زيادة مقابل الدولار خلال العام المقبل.

وأضافت ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج، خلال حوراها ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر ستشهد تعافيًا اقتصاديًا غير مسبوق وتحقيق إنجازات كبرى على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وأشارت إلى أن عام 2025 سيشهد صفقتين بمليارات الدولارات وبقيمة أكبر من رأس الحكمة، موضحة: "مصر ستصبح من أكبر الدول الصناعية في الشرق الأوسط وستحقق ملايين الدولارات ومصر ستتعافى اقتصادياً بشكل غير مسبوق".

