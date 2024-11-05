لميس الحديدي: أسعار الغاز ارتفعت قبل مغادرة مديرة صندوق النقد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لا يجب أن تغرّنا التصريحات البروتوكولية لكريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد؛ فقد كانت متوقعة.

وأضافت الحديدي، في منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع X، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع مصر، والتي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء، شهدت لقاءات لجورجيفا؛ لم تقتصر على المسؤولين الحكوميين، بل شملت أيضاً ممثلي القطاع الخاص والشركات الناشئة، قائلةً: "هؤلاء هم أصحاب الممارسة الحقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد نماذج للأرقام".

وتطرقت الحديدي إلى جملة لفتت انتباهها في تصريحات مديرة الصندوق؛ حيث قالت جورجيفا للمصريين: "ستجنون ثمار الإصلاح"، وعلقت الحديدي على هذه العبارة بقولها إن مديرة الصندوق لم توضح متى وكيف سيحدث ذلك؟ مشيرةً إلى أن تلك الجملة هي نفسها التي يسمعها المصريون 2016.

واختتمت الإعلامية: قبل أن تغادر كانت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل قد زادت!