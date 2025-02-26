أعلنت شركة فورد موتوركومباني الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن وقف عمليات بيع السيارات الجديدة في السوق المصري، اعتبارًا من 26 فبراير 2025.

وقالت الشركة في بيان، إن هذا القرار يأتي كجزء من جهود فورد المستمرة لإعادة تنظيم استراتيجيات أعمالها بما يتماشى مع الديناميكيات العالمية المتطورة التي تُشكّل صناعة السيارات.

وشددت الشركة على التزامها بتقديم أفضل خدمة وضمان رضا عملائها الكرام، في الوقت الذي تنتقل فورد بعيدًا عن مبيعات السيارات الجديدة في مصر.

ومن المقرر أن تواصل فورد، بالتعاون مع جميل موتورز، شريكها المحلي، تقديم دعم شامل لما بعد البيع وقطع الغيار والخدمة وتغطية الضمان، ما يضمن ألا يشعر العملاء الحاليون بأي انقطاع في الحفاظ على جودة الرعاية والمساعدة التي اعتاد العملاء عليها. ستكون جميل موتورز مُتاحة على الفور للرد على أي استفسارات وتقديم الدعم اللازم.

قال أشرف البستاني، المدير الإداري لفورد في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء: "بينما نتوقف عن مبيعات سياراتنا الجديدة في مصر، فإن وعدنا بإعطاء الأولوية لتجربة العملاء ورضاهم يبقى أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف البستاني أن الشركة ملتزمة تمامًا، من خلال الشريك المحلي، بضمان استمرار حصول عملائنا المصريين على الدعم الاستثنائي الذي يستحقونه من شركة فورد موتوركومباني."

ولفتت فورد إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة مُتأنية لاتجاهات السوق وفهم الاحتياجات المتطورة للعملاء؛ وتُعبر فورد عن امتنانها الصادق لعملائها الأوفياء وشريكها المُوزّع جميل موتورز، الذين كانوا جزءًا لا يتجزأ من رحلة الشركة في السوق المصري.