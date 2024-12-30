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قاعدين على الأنتريه في حالة تيبس.. العثور على عروسين بمتوفين بأكتوبر

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الإثنين، 30-12-2024 11:19 ص

 

شهدت مدينة السادس من أكتوبر فاجعة مؤلمة وغريبة، حيث عثر رجال الشرطة على جثتي عروسين داخل شقة في ظروف غامضة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء داخل شقة سكنية بمنطقة ابني بيتك.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباط المباحث الجنائية بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته.

 

المعاينة الأولية حملت مفاجأة صادمة، عثر على جثتي عروسين في حالة تيبس كامل دون بعثرة في محتويات عش الزوجية أو آثار عنف بمداخلها ومخارجها.

فيما كشف مصدر أمني عن تفاصيل جديدة، بأن الجثتين كانتا في وضع جلوس على الانتريه موضحًا: "الاتنين قاعدين في حياة تيبس كاملة".

وبسؤاله عن سبب الوفاة، رفض المصدر الجزم بسبب الوفاة مكتفيًا بالقول إن السبب غير معلوم حتى الآن.

 

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء داخل شقة سكنية بمنطقة ابني بيتك.

 

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباط المباحث الجنائية بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته.

 

فريق بحث يقوده مفتش الفرقة يعكف على فحص مسرح الواقعة بدقة، ورصد آخر المترددين على عش الزوجية في انتظار معاينة النيابة العامة والأدلة الجنائية.

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