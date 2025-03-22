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على جمعة: الشطة «حرام» في هذه الحالة.. والسجائر كانت «حلال»

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السبت، 22-03-2025 02:11 م
استقبل الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، سؤالا خلال برنامجه «نور الدين والدنيا»، عن حرمانية تجربة التدخين لفترة، موضحًا أن الذنب يتأتى عند وقوع الضرر.
وأضاف جمعة خلال تقديم برنامج «نور الدين والدنيا»، عبر «القناة الأولى»، أن هناك بعض الأشياء التي تعد من الحلال لكنها تحرم إذا كانت ستسبب الضرر للإنسان.

وبين: «على سبيل المثال فتناول الشطة مباحة، ولكن إذا كان الإنسان مصاب بقرحة في المعدة والشطة ستهلكة هنا تبقى حرام على هذا الشخص، والدهن مباح، يبقى لو عندي كوليسترول يبقى حرام عليا الدهن والمسألة هنا نسبية».
وأشار إلى أن في بعض الكتب تذكر أن تدخين السجائر حلال، موضحًا أن السبب في هذا، أن الأصل في الاشياء الإباحة، إلى أن يثبت ضررها، يتم تحريمها.
وكشف أن السجائر لم تكن محرمة في بداية ظهورها، حيث لم تظهر أضرارها حينها، وكانت مباحة، حتى قال الأطباء إن السجائر تضر بالصحة وتلوث البيئة، فاتفق العلماء جميعًا على تحريمها.
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