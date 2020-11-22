طه إسماعيل يطالب هذا الثلاثي من اللاعبين بالرحيل عن الأهلي: الأمور بالنسبة لكم صعبة

الأحد، 22-11-2020
07:20 ص
المصريون
أكد الدكتور طه إسماعيل - رئيس لجنة التخطيط سابقا بالنادي الأهلي - أن بيتسو موسيماني - المدير الفني للأحمر - وقف على مستويات بعض اللاعبين مثل أليو بادجي و جيرالدو.
وقال في تصريحات له عقب فوز الأهلي على فريق أبو قير للأسمدة: أحمد الشيخ لاعب بطيء ويحتفظ بالكرة كثيرا وهو يريد أن يرحل ويجب أن يرحل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: موسيماني رأى مستوى أليو بادجي من وضع الحركة ومن الثبات وكذلك جيرالدو وكون قناعة بشأنهم.
وتابع: أعتقد من الصعب الاعتماد على هذا الثلاثي لذلك يجب أن يجدوا أنفسهم بعيدا خلال الفترة المقبلة وبخاصة في ظل تألق الكثير من اللاعبين الآخرين مع موسيماني مثل قفشة
ومروان محسن.