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طليق آيتن عامر يستغيث: تمنعني من رؤية أولادي رغم حكم القضاء

elaosboa47210
ا
الثلاثاء، 14-01-2025 10:40 ص

 

وجه مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، نداء استغاثة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتب عز العرب في استغاثته: "استغاثة.. يتم منعي من تنفيذ حكم قضائي برؤية أولادي".

طليق آيتن عامر

وأوضح عز العرب أنه لم ير أطفاله منذ عام كامل، على الرغم من محاولاته المتكررة لرؤيتهم، إلا أن طليقته لم تسمح له بذلك.

وأشار إلى أنه اضطر لرفع دعوى قضائية في هذا الصدد، وحصل على حكم قضائي، إلا أن آيتن عامر لم تنفذ الحكم.

من جانبها، كانت آيتن عامر قد صرحت في وقت سابق بأن طليقها محمد عز العرب على تواصل دائم مع أولادهما، مشيرة إلى أنه كان معهما في بداية العام الدراسي.

وأضافت أن عز العرب كان مع أولادها في أول يوم من المدرسة، وأكدت أن علاقتهما بمشاريعهما العائلية لن تتأثر.

وفي وقت لاحق، نشر عز العرب عدة منشورات على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، عبر خلالها عن استيائه من موقف طليقته، مطالبًا بحق رؤية أطفاله، وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان سببًا في أذية أولادي ومانعهم من أبوهم وأسرته... ربنا موجود وإن شاء الله سأرى فيكم عجائب قدره وعقابه".

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