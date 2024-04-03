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شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث عن طلاقها من "العوضي".. ماذا قال عن سبب انفصالهما؟

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شقيق ياسمين عبدالعزيز
الأربعاء، 03-04-2024 11:21 ص


قال الفنان وائل عبدالعزيز، إن شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز من أهم فنانات الوطن العربي، والمشكلات التي مرت بها في حياتها هي جزء من مشوارها في الحياة، وبدون تحديات في حياتك مستحيل تنجح.

وتابع "عبدالعزيز"، ببرنامج "بودكاست سبوت لايت"، إن ياسمين لا ترد على الانتقادات الموجهة إليها والأسئلة المتداولة حول أسباب طلاقها من الفنان أحمد العوضي، متابعًا: "أنا لو أعرف مش من حقي أني أقول ولا هي تقول دي حاجة ترجع لها".

وأوضح: "اللي هيتكلم على ياسمين بشكل إيجابي بيتكلم عليها كويس، لكن اللي يتكلم عليها بشكل سلبي ليه تتكلم عليها سلبي، ومش من حقك تبقى القاضي وإنك تحكم وإنك تعمل، أنا لما بطلع أرد برضو بيكون في إطار المسموح ليا وفي حدود الإخوة اللي بيني وبينها".

واستكمل: "المشاكل اللي بتحصل لأي حد في حياته هي جزء من حياته مش مسموح لأي حد يعرفها، ممثل أو فنان أو مذيع أو جمهور مش من حقك تعرفها، أه من حقك تقول خبر كمذيع لكن أسبابه مش بتاعتك هما ليهم أسبابهم، وقدرها ده حصل".

وأضاف: "أنا مش بحب الكلام الكتير الزيادة الموضوع حصل وانتهى وربنا يوفق الناس، أنا مهمتي كأخ أني أقول الصح صح والغلط غلط مهما كلفني الأمر".

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز فاجأت جمهورها بإعلانها خبر طلاقها من الفنان أحمد العوضي، بنشر صورة سوداء عبر حسابها عبر موقع "إنستجرام"، كتبت فيها: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الإحترام والتقدير".

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