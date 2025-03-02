شاهد.. فيديو صـ.ادم لملكة جمال الجزائر مع مدير أعمالها يتسبب في القبض عليها

وثق مقطع فيديو متداول، اعتداء ملكة جمال الجزائر السابقة وحيدة قروج، على مدير أعمالها بالضرب والسب، بزعم سرقتها وإفساد علاقتها بزوجها.

وأظهر الفيديو، ملكة جمال الجزائر وهي تضرب مدير أعمالها وتصفعه على وجهه وتوجه له الإهانات، ثم قامت بعد ذلك بنشر الفيديو عبر حسابها.

وقالت قروج: "هذا اللي تشوفوه أنا ضربته لأنه حب يطلقني من رجلي، هذا مهوش راجل، أنا ضربته.

وادعت ملكة جمال الجزائر السابقة أن مدير أعمالها حاول سرقتها وتخريب علاقتها بزوجها والحديث عنها بطريقة سيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقت السلطات الأمنية في الجزائر القبض على ملكة الجمال، بتهمة تورطها في قضية اعتداء وتشهير، بعد أن رفع مدير أعمالها شكوى ضدها.

ووفق التحقيقات الأولية اتضح أن الضحية تعرض للاستدراج إلى منزل قروج، حيث اعتدت عليه واحتجزته هناك، بحسب صحيفة النهار الجزائرية.