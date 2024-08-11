شاهد.. عصام صاصا يبكي قبل القبض عليه في المطار ويوجه رسالة مؤثرة





وجه مؤدي المهرجانات عصام صاصا، رسالة للجمهور في فيديو جديد له من دبي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يتحدث فيه عن أزمة دهس شاب على الطريق الدائري، وذلك قبل نزوله إلى مصر والقبض عليه من قبل الشرطة داخل المطار بالإمارات.

وقال عصام صاصا بالفيديو باكيا ومنهارا: "عاوز أتكلم معاكم في حاجات مهمة، وأنا دلوقتي نازل بلدي وممكن يكون الفيديو ده آخر فيديو ليا هتشوفوه، وممكن تجرالي حاجة بعده، وممكن أتاخد في المطار.. أنا عاوز أفهم الناس إيه اللي حصل معايا بالظبط وإيه اللي أنا فيه.. عشان لقيت ناس كتير مش فاهمة أي حاجة وتدخل تقول كلام مش حاصل".

وتابع: "كنت راجع من شغلي ورايح أجيب ابني أعمله عقيقة أفرح بيه، وأنا راجع في الطريق وعلى نص الدائري بالظبط كنت ماسك نص الطريق، هو الله يرحمه ويحسن إليه أنا مخبطتوش من على الرصيف زي ما الناس بتقول والخبطة كانت على الشمال مش على اليمين".

وأوضح: "ربنا يعلم أنا كنت حاسس بإيه ساعتها من أجل الراجل المتوفي وأسرته، والناس قالت عليا إني بدوس على الناس بفلوسي، وماشي بخبط الناس بفلوسي، أنا والدي متوفي من وأنا عندي سنة وعشت عمري كله مع والدتي وعشنا أيام تحت خط الفقر، وأنا ربنا كرمني من سنتين تلاتة، ومكنتش حابب أطلع أرد، لكن أنا ممكن أنزل ماتشفونيش تاني".

وأضاف: "أنا لبست قواضي وحوارات مش حواراتي، وأنا أغلب من أني أعمل أي حاجة في الدنيا غلط .. أنا محتاج دعمكم جدا وتفضلوا جنبي، وتدعولي وتقفوا معايا، ولو كنت سبب في يوم من الأيام أني أفرح أي حد يدعيلي".

وأختتم عصام صاصا: "أنا راضي بقضاء ربنا وواثق في القضاء المصري وأنه مش هيظلم حد ولا هيجي على حد، وأقسم بجلالة الله أنا أقل خلق الله وعمري ما هدوس على الناس بفلوسي ولا حيلتي الفلوس اللي تخليني أعمل كده".



