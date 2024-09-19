سمية الخشاب بتروح له البيت..التيجاني يكشف بالأسماء علاقته بالفنانين





تصدر اسم الشيخ صلاح الدين التيجاني، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد نشر فتاة محادثة له معها تتهمه فيها بالتحرش.

وتحدث التيجاني، في لقاء تليفزيوني سابق عن علاقته بعدد من نجوم الفن منهم الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد والفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي والفنانة سهير البابلي والفنان الراحل سعيد صالح والفنانة الراحلة شادية.

وقال صلاح التيجاني بشأن علاقته بـ أحمد سعد وسمية الخشاب: "هما أولادي، وهما اللي جولي .. أحمد سعد بيجي البيت عندنا من زمان وهو حبيب قلبي، وسمية الخشاب صديقة من زمان".

وتابع التيجاني: "نور الشريف وبوسي ونورا وسهير البابلي وشادية أصدقائي".

وأضاف: "أنا كنت جار سعيد صالح وكان ساكن في الشقة اللي تحتي، ووحيد حامد كان ساكن فوقي" معربا عن حبه للفن وأنه يعيش طويلا مع الناس.

وكان الشيخ صلاح الدين التيجاني الذي يعرف نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية، قال إنه سيتقدم ببلاغ ضد الفتاة التي زعمت أنه تحرش بها.

وأضاف التيجاني، أنه قد يسامح في حقة الشخصي، لكن لابد أن يأخذ القانون مجراه.

وبرز خلال الساعات الماضية اسم الشيخ صلاح الدين التيجاني الذي يعرف نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية، وتصدر اسمه محرك "جوجل" بعد زعم فتاة أنه تحرش بها.

وأصدرت مشيخة الطريقة التجانية بجمهورية مصر العربية، بيانًا بخصوص ما كثر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أحد الشيوخ في منطقة إمبابة "ص"؛ نظرًا لما شاع على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة حول سلوكيات غير مقبولة من مسلم عامي غير عالم، حسب المشيخة.

وقالت مشيخة الطريقة التجانية: "فضلًا عن أنه يدَّعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها؛ مما ثار حول المدعو "ص" الذي يغرر بأشبال المسلمين غير الفاهمين في منطقة إمبابة، ويزعم أنه يحمل لواء الطريقة التجانية، والطريقة منه براء ما دام يدور في دائرة الشبهات، وتدور حوله الشائعات".