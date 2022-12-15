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«رايق ومبسوط».. إدارة سجن وادي النطرون تفاجئ علاء عبدالفتاح

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علاء عبدالفتاح
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الخميس، 15-12-2022 10:17 ص

كشفت أسرة علاء عبد الفتاح تفاصيل زيارتها الأخيرة له في السجن، والتي جاءت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وشرحت واقع الحالة الصحية له.

وأكدت منى سيف، والدة علاء عبد الفتاح، خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن علاء صحته متحسنة، متابعة: كان رايق ومبسوط لإن على سبيل التغيير إدارة السجن عملت حاجة كويسة احتفالا باليوم، وركبت شاشات تلفزيونية في الزنازين، لمتابعة مباريات كأس العالم.

 

وفي وقت سابق، أعلنت أسرة علاء عبد الفتاح تفاصيل زيارتها له، مؤكدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، أن هذه الزيارة الأولى منذ 21 أكتوبر.

 

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة علاء عبد الفتاح، كشفت سناء عبد الفتاح شقيقة علاء تفاصيل الزيارة، قائلة: بعد زيارتنا اليوم لعلاء والتي كانت المرة الأولى التي نراه فيها منذ 21 أكتوبر، كان متعبًا للغاية وضعيف البنية، رأيناه في غرفة الزيارة في كابينة زجاج، ويتحدث مع كل فرد من الأسرة عبر سماعات.

 

كما أضافت سناء، قائلة: لا نملك أي معلومة عما يحدث في وادي النطرون سوى الملاحظات التي تسلمناها هذا الأسبوع، متابعة حديثها: علاء أعلن عن الإضراب وتوقف عن شرب المياه يوم 6 نوفمبر، كما أنه كان لديه 8 من زملائه في الزنزانة يخضعون لفحص طبي بشكل روتيني.

 

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