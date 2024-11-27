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دكتور التجميل وأخت زوجته.. مضاجعة بالإكراه تنتهي على حبل المشنقة

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الأربعاء، 27-11-2024 10:57 ص

 

تنظر محكمة الجنايات المختصة، اليوم جلسة النطق بالحكم علي دكتور تجميل متهم باغتــــ.صاب طفلة.. القضية المعروفة إعلامياً طفلة الاغتصـ.ـاب على يد دكتور التجميل زوج شقيقة المجني عليها المحكوم عليه غيابياً بالإعدام.

 

وحضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصـ.ـاب ، ودفع بالانضمام لطلبات النيابة العامة وطلب من المحكمة بتعديل اسم المجني عليها الوارد بامر الإحالة ودفع محامي الطفلة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في محكمة زينهم، بمعاقبة طبيب تجميل، بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة، بعد أن جاء رأي مفتي الجمهورية، عقب إحالة أوراق المتهم إليه في جلستها السابقة.

 

وقال دفاع المجني عليها، إن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم عذرية الفتاة، وأكد إدانة المتهم وكان هذا هو سبب قرار النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات.

 

وأشار إلى أن المجني عليها تدعى “م. ع” 15 سنة، تعرضت للاغتصاب على يد زوج شقيقتها الكبرى، المتهم “مصطفى. س. م”، طبيب تجميل- 33 سنة، بعد إقناعه لشقيقتها (زوجته) بأن تذهب لشراء بعض مستلزمات المنزل، وقام بمعاشرة شقيقتها معاشرة الأزواج في أثناء إقامتها معهما بمنطقة هرم سيتي وبمنطقة الحصري بأكتوبر، بحسب أقوال المحامي أمام هيئة المحكمة.

 

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها “م. ع. ع”، البالغة من العمر 15 عاما، للتعدي، على يد زوج ابنتها الكبرى، “مصطفى. س. م” المشكو في حقه، إذ تعدى على المجني عليها أكثر من مرة في أثناء إقامتها مع شقيقتها، بمنطقة هرم سيتي، وبمنطقة الحصري بأكتوبر.

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