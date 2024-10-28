حلا شيحة تثير الجدل بفستان قصير في مهرجان الجونة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة حلا شيحة، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

تألقت حلا شيحة في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الرمادي والقماش المنقوش بالكامل.

انتعلت حلا شيحة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.



