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حزن كبير.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

جومانا-مراد
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الإثنين، 29-03-2021 08:38 م محمد فضل

أعلنت الفنانة جومانا مراد عن وفاة ابنةها ونشرت صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت جومانا مراد قائلة " الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره و للجنه يا روح قلب امك وابوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا".
وتابعت:" لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي ".
وأحدث منشور جومانا مراد، حالة حزن كبيرة بين الجمهور، وتقدم إليها الكثير من الفنانين والمتابعين بالعزاء داعين لها بالصبر والسلوان.
ويذكر ان انتهت جومانا مراد، مساء أمس الجمعة، من تصوير آخر مشاهدها بـ«مش هنفرح بيكي»، حيث استمر العمل لمدة 3 أسابيع متواصلة بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة منها المعادي وأكتوبر.


 

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