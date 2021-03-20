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تفاصيل مثيرة عن تصوير برنامج مقالب رامز في السعودية.. وأبرز الضيوف

رامز-جلال-2
رامز جلال
 
السبت، 20-03-2021 08:38 م
كشف الإعلامي الرياضي عمر ربيع ياسين، تفاصيل مثيرة عن برنامج مقالب رامز جلال الجديد.

وقال ربيع إن محمود عبدالرحيم جنش، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وثلاثي النادي الأهلي مروان محسن، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني، انتهوا من تصوير برنامج مقالب رامز جلال.

وكشف أن البرنامج سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل، تحت مسمى "رامز مريض نفسي".

وكتب ربيع عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أفشة وجنش ومحمد هاني ومروان محسن انتهوا من تصوير حلقاتهم في برنامج رامز مريض نفسي".

وذكر "الحلقات جرى تصويرها في مدينة الملاهي في السعودية، ويعرض البرنامج في شهر رمضان الكريم".


 

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