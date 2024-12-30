ترفع دعوى لخلع زوجها: لاقيته مخبي واحدة في الحمام

تقدمت"تغريد. ع"، 30 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "خبى واحدة في الحمام و ضربني بسبب رفضي الخروج من المنزل".

وروت الزوجة تفاصيل مؤلمة عن زوجها الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار، حيث قالت إنه أخفى سيدة غريبة داخل حمام المنزل، وعندما اكتشفت الأمر ورفضت الخروج من المنزل، قام بالاعتداء عليها بالضرب، بعدها بدأت معاناتها مع زوجها الذي تحول إلى مصدر للعنف والإهانة داخل منزل الزوجية.

وأوضحت "تغريد" أن ما حدث كان القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد سنوات من الخلافات والتعديات الجسدية واللفظية التي لم تعد قادرة على تحملها.

وأضافت"تغريد": "حاولت الحفاظ على حياتي الزوجية لأجل أطفالي، لكن كرامتي وإنسانيتي لم تترك لي خيارًا سوى الهروب من المنزل لبيت أهلي تخوفاً أن يفعل ذلك معي مرة أخرى".

تشكو الزوجة زوجها لمنزل أهلها بحزن شديد ومن بعدها قررت التخلص من تلك الزيجة التى جعلتها تشعر بالاكتئاب.

تختتم: لجأت الزوجة بعدها لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع وأكدت أن استمرار حياتها مع الزوج أصبح وضع مستحيل، مشيرة إلى أنها لا تريد أي مستحقات مالية أو تعويض، وإنما تسعى فقط للانفصال والحصول على حريتها، وحملت الدعوى رقم 133 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.