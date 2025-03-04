تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للمرأة ضد مسلسل "أشغال شقة جدًا"، المعروض حاليًا ضمن دراما رمضان، متهمًا العمل بترويج "الجنس الجماعي" والانحرافات الأخلاقية من خلال مشاهد تسيء لصورة المرأة المصرية في الدراما.

وفي بلاغه، أشار محفوظ إلى أن المسلسل يتضمن مشهدًا تظهر فيه إحدى الشخصيات النسائية وهي تعترف بإقامة علاقات غير شرعية متعددة مع رجال كُثر لدرجة أنها لم تعد تتذكر أسماءهم، مما أدى إلى إنجاب طفل سفاح، وهو ما اعتبره المحامي أمرًا غير مقبول أخلاقيًا ومجتمعيًا.

وتساءل محفوظ مستنكرًا: "هل هذه هي الصورة التي تريد الدراما تصديرها عن المرأة المصرية؟ وهل أصبح تعدد العلاقات المحرمة بهذا الشكل أمرًا عاديًا؟" مشيرًا إلى أن المسلسل يقدم المرأة وكأنها تستغل ثغرات قانونية تتيح لها الإفلات من العقاب طالما لم يتقدم زوجها بشكوى رسمية ضدها.

مطالبات بتدخل المجلس القومي للمرأة

أكد المحامي أن المجلس القومي للمرأة، الذي تم تأسيسه بموجب القانون رقم 30 لسنة 2018 لحماية حقوق المرأة وتعزيز صورتها في الإعلام، يجب أن يتحرك لإيقاف مثل هذه المشاهد ومنع انتشارها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها تضر بالمجتمع وتسيء إلى صورة المرأة المصرية.

كما طالب محفوظ بضرورة تعديل القوانين المتعلقة بـ"زنا الزوجية"، بحيث لا يكون تقديم الزوج للشكوى شرطًا أساسيًا لمحاسبة المرأة في مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن الحفاظ على القيم الأسرية والمجتمعية يجب أن يكون على رأس أولويات الجهات المسؤولة.

دعوة لمنع عرض المشاهد المثيرة للجدل

في ختام بلاغه، طالب محفوظ المجلس القومي للمرأة برفع شكوى رسمية إلى كافة الجهات الرقابية والأمنية، بهدف محاسبة القائمين على هذا النوع من الدراما، ومنع بث المشاهد التي وصفها بأنها "مُحرِّضة على الفسق والفجور"، معتبرًا أنها تروج لانحرافات أخلاقية تحت غطاء حرية التعبير وتسيء إلى المجتمع المصري.