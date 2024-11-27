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بعد قضاء مدة العقوبة.. الإفراج عن الفنان أحمد عبدالقوي

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الأربعاء، 27-11-2024 01:34 م

 

قامت الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الفنان أحمد جلال عبد القوى، بعد أن قضى مدة العقوبة المقررة له، وهذا بعد قبول جلسات المعارضة.

تم الإفراج عن الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد أتم مدة العقوبة المقررة عليه في قضية إحراز مواد مخدرة بغرض التعاطي، وذلك بعد قيام محكمة الاستئناف بتخفيض الحكم.

كان الفنان أحمد عبد القوي ينفذ عقوبة بالحبس مدتها 6 أشهر، في القضية رقم 25503 لسنة 2023، حين تم القبض عليه في واقعة تعاطي وإحراز 4 أنواع من المخدرات هي: جوهر مخدر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول.

وكان من المقرر أن يقضي أحمد عبد القوي مدة حبس تصل إلى سنة كاملة، ولكن بقبول محكمة الاستئناف لجلسات المعارضة تم تخفيف الحكم إلى 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.

ولد الفنان أحمد جلال عبد القوي عام 1984، وكان ظهوره الأول في مسلسل "حظرة المتهم أبي" من بطولة الفنان الراحل نور الشريف، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في مسلسلات أخرى، منها: "حديث الصباح والمساء"، و"اتهام"، وآخر عمل قدمه "صناع الاحلام" عام 2019.

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