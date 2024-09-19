بعد تصدره الترند.. 10 معلومات لا تعرفها عن صلاح الدين التيجاني





برز خلال الساعات الماضية اسم الشيخ صلاح الدين التيجاني الذي يعرف نفسه بأنه شيخ الطريقة التيجانية، وتصدر اسمه محرك "جوجل" بعد زعم فتاة أنه تحرش بها.

وأصدرت المشيخة العامة للطرق الصوفية، والطريقة التيجانية، بيانا صباح الأربعاء، أعلنت فيه التبرؤ من المدعو صلاح التيجاني، وأنه ليس تابعا لأي منهما.

وننشر لكم أبرز 10 معلومات عن صلاح الدين التيجاني، على النحو التالي:

- الشيخ صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني.

- أحد أشهر مشايخ الطريقة التيجانية في مصر.

- ولد يوم الخميس في 12 من يونيو سنة 1958، في حي السيدة زينب من القاهرة.

- له عدة مؤلفات من الكتب بلغت 60 مؤلفا بحسب موقعه الرسمي.

- مفصول من الطريقة التيجانية عام 2000.

- دشن طريقة باسم "الصلاحية التيجانية الجديدة" في منطقة إمبابة.

- أنشأ ضريحا ومقاما بمنطقة إمبابة عُرفت باسم "الزاوية التيجانية".

- رفضت المشيخة العامة للطرق الصوفية في ٢٠١٧ اعتماد الطريقة التيجانية الجديدة بسبب ما وصفته بأنها مخالفة للأعراف الصوفية.

- يتبع الشيخ صلاح الدين التجاني، العديد من المشاهير والفنانين، بعد أن نجح في نشر أفكاره بينهم.

- أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية والطريقة التيجانية، أنه ليس تابعا لهما.