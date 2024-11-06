كشفت الفنانة أسما شريف منير عن رحلتها الصحية المؤثرة مع مرض الصرع، في تصريح مؤثر عبر حسابها على "إنستغرام".

تحدثت أسما بصراحة عن التحديات التي يفرضها هذا المرض على حياتها اليومية، وذلك عقب تعرضها لتنمر واسع بسبب زيادة وزنها خلال ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي.

وأكدت أن هذا التغير الجسدي جاء نتيجة العلاج الذي تتناوله بسبب الصرع، ما دفعها لتوجيه رسالة دعم إلى جمهورها تطلب منهم التفهم والتعاطف مع ما تمر به.

في تصريحاتها، أوضحت أسما أنها اكتسبت وزنًا نتيجة تناول الأدوية المخصصة لعلاج نوبات الهلع والصرع. هذا الأمر أدى إلى تأثيرات نفسية واجتماعية كبيرة عليها، مشيرة إلى أنها أصبحت تخاف حتى من الخروج من المنزل.

وأكدت أن التعايش مع هذه التغيرات ليس بالأمر السهل، بل هو رحلة معقدة مليئة بالتحديات النفسية والجسدية.

مرض الصرع

الصرع هو اضطراب في الدماغ يتسم بنوبات كهربائية غير طبيعية تؤثر على السلوك والوعي. تختلف أعراضه من شخص لآخر، حيث قد تتراوح بين حركات لا إرادية وفقدان وعي. يمكن للنوبات أن تكون قصيرة جدًا أو قد تستمر لعدة دقائق، وتصبح خطيرة إذا تجاوزت الخمس دقائق وفقًا لـ"مايو كلينك".

مراحل نوبة الصرع

أوضحت أسما في حديثها أن نوبات الصرع تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى، التي تعرف بـ"البادرة"، تمثل إنذارًا مبكرًا بقدوم النوبة، حيث يشعر المصاب بتغيرات داخلية مثل تقلبات في المزاج أو أحاسيس غريبة، وأحيانًا بظاهرة "الأورة" التي تترافق مع مشاعر الديجا فو أو روائح وأصوات غير موجودة. المرحلة الثانية، "النشبة"، تعد الأصعب وتتضمن التشنجات وفقدان الوعي. أما المرحلة الثالثة، فهي فترة التعافي التي تأتي بعد انتهاء النوبة وتتميز بالارتباك والنعاس.

أسباب نوبات الصرع

نوبات الصرع تحدث نتيجة اضطراب في الاتصال العصبي داخل الدماغ، وتكون في كثير من الأحيان مرتبطة بالصرع كمرض أساسي. إلا أن هناك عوامل أخرى قد تساهم في تحفيز النوبات مثل الحمى الشديدة، إصابات الرأس، قلة النوم، أو اضطرابات كيميائية في الدم. ويمكن أن تترتب عن النوبات مضاعفات خطيرة مثل السقوط أو التعرض للحوادث، وخاصة إذا حدثت النوبة أثناء القيادة أو السباحة.

التعايش مع الصرع

تخضع أسما حاليًا لبرنامج علاجي يساعدها على التحكم في نوبات الصرع، إلا أن الأدوية المصاحبة للعلاج تؤدي إلى آثار جانبية مثل زيادة الوزن، مما يزيد من التحديات النفسية والاجتماعية. وفي ظل هذه الظروف، دعت أسما جمهورها إلى تفهم وضعها ودعمها في هذه المرحلة الصعبة.

قد تتسبب نوبات الصرع في تعرض المصابين لمضاعفات جسدية خطيرة، مثل الإصابات الناتجة عن السقوط أو حوادث السيارات. وتزداد المخاطر إذا كانت المرأة المصابة حاملًا، حيث يمكن أن تؤثر النوبات على صحتها وصحة جنينها. كما ترتفع احتمالية الغرق إذا حدثت النوبة أثناء السباحة أو الاستحمام. إلى جانب ذلك، يكون المصابون بالصرع أكثر عرضة للتحديات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.