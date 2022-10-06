الفستان اتقطع.. حياة الدرديري تثير الجدل في أول ظهور لها رفقة توفيق عكاشة(صور)

الخميس، 06-10-2022
01:13 م
ردت الإعلامية حياة الدرديري، على الانتقادات التي وجهت إليها،
بعد ظهورها في فرح الإعلامية سالي عبدالسلام
، مساء الجمعة الماضي، بزيادة وزنها بشكل
ملحوظ.
وقالت الدرديري،: "بالعكس أنا خسيت، الكادر بتاع الصورة
المنتشرة كان خطأ، والفستان اللي لبسته مكنش بتاعي".
وأوضحت الإعلامية: اللي حصل إني فصلت فستان مخصوص عشان الفرح،
وغالبا خدت عين، اتقطع مني وأنا في الطريق، ومرضتش أرجع تاني لبيتي في الشيخ زايد،
فاضطريت ألجأ إلى إحدى صديقاتي في منطقة المهندسين، ووفرت لي فستان بديل، مكنش على
مقاسي".
وأكملت الدرديري: "الفستان كان اضطراري عشان مرجعش تاني،
والعكس هو الصحيح، أنا خسيت جامد الفترة اللي فاتت".
وكان قد أقيم حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام بأحد الفنادق
النيلية، بحضور عدد كبير من رجال الإعلام والشخصيات العامة.
وحضر حفل الزفاف، بعض نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة
منهم: ألبرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون بالشركة المتحدة، وإيهاب جلال المشرف العام على
قناة الزمالك، والفنان محمد منير، والإعلامي توفيق عكاشة
وزوجته حياة الدرديري، ومفيدة
شيحة، وسيمون، ومنى عبدالغني، وريهام إبراهيم، ودينا كريم، وشريف مدكور، ومحمد الدسوقي
رشدي وحرمه ودعاء عامر، والفنان مجد القاسم، وميلاد أبي رعد، والدكتور أيمن رشوان،
وأحمد سالم، وشيماء السباعي والفنانة ريم البارودي وإيناس علي.