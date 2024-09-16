الإثنين 16 سبتمبر 2024
توقيت مصر 19:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار المركزي اليوم.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم رسمياً

فيديز يهز السعودية.. ماذا فعل رجل مع امرأة داخل محطة وقود؟

مارس معها الجنس 3 أسابيع.. التحريات تفجر مفاجأة في واقعة فتاة المطرية

190 سم.. تركي آل الشيخ يطلب شاباً مصرياً للعمل بمقابل خرافي

الإعلام الإسرائيلي ينشر مقارنة مثيرة للاهتمام بين الجيشين المصري والإثيوبي

السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية

لماذا لم ترتفع عملة البيتكوين بعد حدث التنصيف؟

زوج ووالده يتقدمان ببلاغ رسمي ضد زوجته بسبب رضوى الشربيني

الحوثيون": استهدفنا إسرائيل بصاروخ جديد قطع 2040 كم في 11.5 دقيقة

"هزار ينتهي باغتصاب".. تفاصيل واقعة الجيران بـ "البدرشين"

السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية

2274724_0
ا
الإثنين، 16-09-2024 12:37 م


أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة عدد من مستشاري رئيس الجمهورية.

ونص القرار رقم 292 لسنة 2024، بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية المصرية، اعتبارا من بداية شهر أغسطس الماضي، ويظهر في أسفل القرار أن الرئيس السيسي، صدق عليه في 13يوليو الماضي.

وضم القرار أسماء بارزة، مثل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار الرئيس لشئون مشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، بالإضافة إلى كل من محسن محمود السلاوي، مستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد جمال الدين، مستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية، والذي يعمل مستشارا بالرئاسة منذ عام 2014.

كما شمن القرار كلا من: محمد عمرو هيبة، رئيس هيئة الرقاية الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الفساد، واللواء مجدي محمد عبدالغفار، وزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشئون مكافحة الإرهاب منذ عام 2018، وعبدالعزيز محمد سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي.

وتضمن القرار كذلك المستشارين بالرئاسة مصطفى صبور، ومحمد حجازي عبدالموجود منازع، وحسن عبدالشافي أحمد عبدالغني، والمستشار العسكري علي فهمي محمد علي.

إقرأ ايضا

تان

مارس معها الجنس 3 أسابيع.. التحريات تفجر مفاجأة في واقعة فتاة المطرية

0000

190 سم.. تركي آل الشيخ يطلب شاباً مصرياً للعمل بمقابل خرافي

alrasheedmedia-6508726134783

الإعلام الإسرائيلي ينشر مقارنة مثيرة للاهتمام بين الجيشين المصري والإثيوبي

أخبار متعلقة

alrasheedmedia-6508726134783

الإعلام الإسرائيلي ينشر مقارنة مثيرة للاهتمام بين الجيشين المصري والإثيوبي

ف

تطور خطير.. أرض الصومال تغلق "المكتبة المصرية" وتمهل موظفيها 72 ساعة للمغادرة

316

الحكومة تصدر قرارًا جديداً بشأن المقيمين غير الشرعيين

2023_6_9_16_14_51_532

التموين تستعد لحذف 4 فئات جديدة بإجمالي 7 مليون بطاقة.. هل أنت منهم؟

مم

زوجة تخلع زوجها لأغرب سبب يمكن أن يخطر على بالك!

لاتن

بعد قصة حب عنيفة انتهت بالزواج.. خانها مع أعز صديقة لها