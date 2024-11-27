السعودية تعلن إعـ.دام المصري وليد طاهر وتكشف جريمته

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً في أحد الجناة المصريين بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / وليد طاهر محمود بشناق ـ مصري الجنسية ـ على قتل / أحمد الأمين محمد حامد ـ مصري الجنسية ـ وذلك باستدراج المجني عليه إلى منزله وضربه وتركه ينزف حتى وفاته ورميه في حاوية وإخفائه.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن قتله المجني عليه كان على وجه الحيلة والخداع ولشناعة ما أقدم عليه، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلةً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / وليد طاهر محمود بشناق ـ مصري الجنسية ـ يوم الثلاثاء 24 / 5 / 1446هـ، الموافق 26 / 11 / 2024م، بمنطقة مكة المكرمة.