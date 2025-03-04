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الاتنين في يوم واحد.. وفاة الحاج محمد فهيم حزنًا على رحيل زوجته

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الثلاثاء، 04-03-2025 09:30 ص

 

شيع العشرات من أهالي قرية كفر شبرا زنجي بمركز الباجور في محافظة المنوفية جثمان الحاج محمد فهيم عزام، وذلك في حالة من الحزن بين الجميع.

 

جاء ذلك عقب 20 ساعة من وفاة زوجته الحاجة سعاد عزام، وتشييع جثمانها الي مثواه الأخير.

 

وأكد اهالي القرية أن الحاج محمد أصيب بحالة حزن كبيرة عقب وفاة زوجته، حيث شارك في تشييع جثمانها الي مثواه الأخير وتلقي عزاءها وتوفي بعد ذلك.

 

وتابع الأهالي أن العشرة الطيبة بينهم وارتباطهم ببعضهم أدى الي إصابة الحاج محمد بحالة نفسية سيئة توفي علي أثرها بعد وفاة زوجته بـ 20 ساعة.

 

وسادت حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية، بسبب وفاة الزوجين في الأيام الأولي من شهر رمضان الكريم.

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