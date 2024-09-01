اعتراف صادم.. فنانة شهيرة: مارست الجنس مع رجل 9 سنوات بدون زواج





في حلقة مثيرة من برنامج "القرار" الذي تقدمه الإعلامية ناديا الزعبي، حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة، وتحدثت عن العديد من المواضيع المثيرة.

تناولت الدغيدي جوانب متعددة من حياتها المهنية والشخصية، بالإضافة إلى آرائها الجريئة بشأن قضايا اجتماعية حساسة.

أثارت تصريحات إيناس الدغيدي حول الحجاب ردود فعل متعددة، حيث أكدت أن النساء المحجبات يحرصن على مشاهدة أفلامها.

وقالت: "لما كنت بروح السينما بلاقيها كلها محجبات، وده حصل في (الباحثات عن الحرية).. هما عاوزين يشوفوا الست دي بتقول إيه، كان نفسهم يبقوا كده بس مش قادرين، اتفرض عليهم الحجاب، مبسوطين من الحرية، متضايقين ومش عايزني أتكلم كده.. كل واحد وله مبرراته".

فيما يتعلق بالأسس الدينية والتشريعات الإسلامية، أكدت الدغيدي أنها لا تضع الحلال والحرام كهدف لحياتها، وقالت: "لا أفكر في الحرام ولا أضعه هدفًا لحياتي، ولا أحاسب نفسي من خلال الحلال والحرام".

تحدثت الدغيدي عن الجرأة التي تتسم بها أفلامها، معتبرة إياها دون هدف محدد. إذ قالت: "أرى نفسي صادقة فيما أطرحه، فجرأة أفلامي بلا هدف معين".

أوضحت الدغيدي أنه من المستحيل أن ترتدي الحجاب، مشيرة إلى أنها لم تتزوج عرفياً، ولكنها خاضت تجربة المساكنة مع زوجها قبل الزواج، بعد علاقة استمرت تسع سنوات.

وعن هذه الفترة قالت: "مستحيل أرتدي الحجاب.. ولم أتزوج عرفياً من قبل، ولكنني خضت تجربة المساكنة مع زوجي قبل الزواج، لأنني ظللت أحبه لمدة 9 سنوات".

من بين التصريحات الأكثر جدلاً، كانت تلك المتعلقة بمسؤولية المرأة عن التحرش، إذ قالت الدغيدي: "أنا مش عارفة يعني إيه تحرش؟ لأن الست بتكون سبب فيه برضه.. أنا مش مع أن التحرش بييجي من الراجل، الست في جزء من تصرفاتها بيخلي الراجل يتحرش بيها".