أمطار رعدية ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

نوّهت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال طقس اليوم الخميس على شمال البلاد وسيناء يصاحبها أمطار متفاوته الشدة تكون رعدية أحيانا ، بالإضافة إلى فرص سقوك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأفادت هيئة الأرصاد ،أنه سيكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وتكون خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة إتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وعن حالة الرياح كشفت الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يذكر أن قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ،أن البلاد ستستمر في مواجهة الأمطار المتوسطة والرعدية على السواحل الشمالية الغربية، خاصة في الإسكندرية ومطروح، بالإضافة إلى بعض محافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأضاف أنه من المحتمل أن تمتد تلك الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وشمال الصعيد، ولكن بدرجة أقل من حيث الشدة خلال الـ48 ساعة المقبلة.