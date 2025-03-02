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"ألف ليلة وليلة"..علي جمعة يكشف لماذا أغلب أهل النار من النساء

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"ألف ليلة وليلة"..علي جمعة يكشف لماذا أغلب أهل النار من النساء

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الأحد، 02-03-2025 12:47 م


 

رد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي مصر الأسبق، على تساؤل إحدى الطالبات: "ليه أغلب أهل النار من النساء؟".

وقال جمعة عبر برنامج "نور الدين والدنيا"، إن المرأة المٌشار إليها ليست كمثيلتها الموجودة في العصر الحالي، موضحا أنها قديما كانت بعيدة عن العمل والتعليم والاحتكاك الاجتماعي؛ فاستعاضت عن ذلك باللغو.

 

وتابع جمعة: "إذا قرأتم ألف ليلة وليلة.. ستتعجبون من سلوك المرأة المليء بالغيبة والنميمة والسخرية والتنمر واللغو"، مؤكدًا أن مرأة العصر الحالي حصلت على قدر من التعليم، وأتيح لها العمل وعمارة الدنيا ولا ينطبق عليها هذا الحديث.

 

السبل المتاحة للثواب

 

وأوضح أن السبل المتاحة للثواب والجنة كثيرة ومتعددة وبسيطة، مثل التبسم في الوجه، والتساهل في النقد، والمعاملة الحسنة، ومساعدة الآخرين في أمور حياتهم مهما كانت بسيطة ومعتادة.

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