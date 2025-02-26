أثارت جدلًا.. الراقصة بوسي تؤدي مناسك العمرة (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للراقصة بوسي بملابس الإحرام، حيث أكد البعض أنها للراقصة من مطار القاهرة أثناء سفرها لآداء مناسك العمرة.

وأثارت الصور جدلا واسعا بين المغردين، إذ اعتبر البعض أن العمرة يجب أن تكون من أموال حلال كما أن عليها أن تعلن توبتها أولا من فيديوهات الرقص والتعري، حسب قولهم.

على الجانب الآخر، تحقق النيابة العامة باكتوبر في بلاغ يتهم الراقصة بوسي بخدش الحياء العام إلى نيابة أكتوبر الكلية للتحقيق.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1201 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر قيام الراقصة بوسي بنشر مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد في أوضاع تخدش الحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أن هذه المقاطع، التي كان لها انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل تحريضا مباشرا على الرذيلة، وتسهم في نشر الفجور والفسق.







