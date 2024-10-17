أثارت الجدل.. حقيقة زواج ثري خليجي بـ 3 مغربيات في يوم واحد





تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها لرجل كويتي ثري تزوج من ثلاث مغربيات في يوم واحد.

إلا أن الادعاء خطأ والصورة ملتقطة من سلسلة حلقات كوميدية تعود لعام 2021. ويظهر في الصورة رجل بزي خليجي وبجانبه ثلاث نساء بفستان الزفاف.

وعلق الناشرون بالقول "كويتي يبلغ 50 سنة، تزوج يوم أمس بثلاث مغربيات".

وحظيت الصورة بتفاعل واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية، وحصدت آلاف التفاعلات والتعليقات المستهجنة.

حقيقة الصورة

وتبين أن الصورة ليست سوى مشهد تمثيلي وتعود لسلسلة كوميديّة تُدعى "فلاشات 2021" نُشر بتاريخ 12 أبريل سنة 2021 على صفحة قناة الريان القطرية، وقد ظهر فيها مشهد مطابق للصورة المتداولة.



