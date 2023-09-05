الثلاثاء، 05-09-2023
10:50 ص
حذف أمير منير
، مقطع الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أعلن خلاله عن عمرة البدل، وذلك عن طريق تطبيق يسمى تطبيق عمرة البدل نظير مبلغ 4000 جنيه.
وكتب أمير منير
عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كام نقطة أخيرة بقى:
1- أنا حذفت الفيديو بالفعل استجابة للشركة السعودية صاحبة التطبيق اللي تواصلت معايا وطلبت مني ده خوفا منهم عليّ جزاهم الله خيرا مش عشان لا فلان هاجم ولا علان قال كل ده والله ولا فارق معايا لا طلبت رضاهم أولا ولا هطلبه في يوم من الأيام، إنما أطلب رضا ربي، وبرضه شيلته كرامة لمن يحبني وساءه الفيديو اختلافا ما بيننا في وجهة النظر أو فهمه غلط وإثباتا للنوايا الحسنة.
2- ممكن نحسن الظن ببعض ونبطل ندخل في نوايا لا يعلمها إلا الله.
3- لو هترفض شيء خصوصا لو ديني أبحث وراه الأول يمكن وجهة نظرك تطلع غلط -والإنسان عدو ما يجهل- وساعتها ممكن تقع في محظور شرعي بالسف على شيء ديني.
4- بلاش نهدم كل حد بيكلمنا في الدين وننتظر لكل واحد فيهم أول غلطة عشان نتهمه في دينه لإنه لو كل حد غلط هدمناه مش هنلاقي حد؛ لإن العصمة انتهت مع موت النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا خطاء.
5- ألم الضربة بيبقى أعظم لما ييجي من أخوك فبلاش أهل الدين ومحبي الدين يبقوا أول واحد يطعن أخيه ويظن فيه السوء، سيبنا إيه لكارهي الدين.
6- لو حد في يوم سمعت منه طيب ثم اتهموه في دينه افتكر له الخير اللي له عندك وادع له بالهداية قبل ما تشاركهم وادي له فرصة يتراجع ويعتذر مش لازم دايما تحسسه إنه تحت السكينة.
7- وأخيرا جايز أكون فعلا غلط ما أنا بشر خطاء ولو كده فأسأل الله أن يغفر لي خطأي وأن يصلحني ويحسن نيتي وأنا مسامح والله كل من طلب مني السماح ولو بينه وبين نفسه من غير ما يوصلي، مسامحك يا سيدي، أنا بحبكم في الله.
وأشار أمير منير
إلى أن العمرة بالوكالة ليس جديدا ولكنه منذ فترة، قائلا: أول مرة أسمع عن الحوار ده؟، الأمر مشهور منذ زمن الأئمة ودلوقتي فيه عشرات التطبيقات في السعودية وغيرها من الدول لعمرة البدل على فكرة فالأمر مش جديد، متابعا: واخد كام في الحوار ده يا نصاب يا تاجر الدين؟، يا رب أصلح نيتي، بص يا سيدي زي ما شرحت لك لو الموضوع فلوس والله ما كنت هحتاج لا أعمل إعلان ولا غيره، ديتها سيب الإعلانات المفتوحة وأهلا بآلاف الدولارات وأنا سايب إيدي، المهم، فعلا الإعلانات مصدر من مصادر دخل كل مقدم محتوى على السوشيال ميديا وربي يعلم إني لا أقبل إعلان إلا بعد ما أقرف أصحابه بحث وطلب إثباتات بل وقسم وشهادة لله أنهم صادقين واستخارة وقد يدوم ده لأسابيع وشهور وبعدها ممكن برضه أرفض، وأتحدى أي حد أن يدعي إني عملت له فيديو أو إعلان قبل ما اتأكد منه 100%، وده طبعا بيخلي الموضوع تقريبا لا شيء نظرا لكثرة الرفض أو طول عملية القبول.
موضوع المحاضرة أم 3000 جنيه اللي حضرها آلاف الناس
وردا على كونه نصاب قديم، قال: بس أنت قديم في النصب يا أمير فاكر موضوع المحاضرة أم 3000 جنيه اللي حضرها آلاف الناس وموضوع تعليم الأطفال الـ AI في الأكاديمية بتاعتك؟، مضيفا: اسمح لي أنت قديم أوي. المحاضرة أم 3000 كانت ورشة عمل وحضرها 20 واحد (عدهم في الصورة اللي في التعليقات) تقريبا بعد شهرين شغل عليها وأظن خدت شهر في التنفيذ يعني الفلوس متقسمة على الـ3 شهور مجهود وده غير مصاريفها ثم اتقسمت على 2 يعني فلوس كتير أوي زي ما أنت شايف وزي ما قالوا ظلما وزورا إن الأبلكيشن بتاع عمرة البدل بتاعي زي ما برضه قالوا ساعتها حضرها آلاف وأهو اللي بيحب يصدق بيصدق، أما موضوع ال Ai للأطفال فهرد عليك باللي انجزناه مع ولادنا في الأكاديمية اللي أنا صاحبها بس شغال معايا مدربين وفوقيهم أساتذة جامعة هما اللي متخصصين مش أنا وهتلاقوا الصور في التعليقات.
حوار آبار إفريقيا
وعن حوار آبار إفريقيا؟، أوضح: آبار إيه وأفريقيا إيه أنا عمري ما اتكلمت على موضوع آبار لا في إفريقيا ولا في مصر (هنا عملنا محطات تحلية جميلة بتخدم الناس والحمد لله تحت إشراف الدولة) ولو كلمتك في يوم جي عن حاجة زي ديه اعرف إني متأكد منها فوق ال 100% فيما استطعت وإلا مش هتكلم، ولو اتهمنا كل صاحب خير في دينه مش هنعمل خير أبدا وناس في مصر وبرة مصر هتموت من العطش لإنهم محتاجين فعلا.وناس في مصر وبرة مصر هتموت من البرد لإنهم محتاجين فعلا.. وناس من مصر وبرة مصر هتعيش في ظلام وجهل لإنهم محتاجين فعلا.
واختتم: بس أنا معجبنيش طرحك للموضوع؟، حقك وجايز فعلا يكون جانبني الصواب ومكنتش موفق وده أمر أنتم اللي تحكموا عليه مش أنا فلو كان كذلك فأنا يعتذر عن أسلوبي لو ضايقك، وأكيد بغلط وهغلط ولازم لما أغلط اعتذر.