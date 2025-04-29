"كنت مبهورًا بعقليته".. نتنياهو يكشف كيف تم اغتيال حسن نصر الله

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل سبقت عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في 27 سبتمبر الماضي.

اغتيال الكثير من القادة

وقال: "خلال الأسابيع التي نفذت فيها إسرائيل عمليات على مناطق في لبنان تمكنت من اغتيال الكثير من القادة العسكريين لحزب الله، لكن تبقى شخص واحد وهو الذي يدير الحرب بشكل مستقل وجيد جدا في الحقيقة وكان هذا الشخص هو نصرالله بنفسه". حسب CNN.

مكان وجوده

وتابع: "لقد كنا نعرف مكان وجوده وكان السؤال: هل نستهدفه أم لا؟ ولم تكن الإجابة على ذلك بسيطة لأنه كان الرجل الثاني في المحور الإيراني وقد كان ثاني أكثر القادة الشيعة شعبية في العالم الشيعي وكان الابن المحبوب لخامنئي، لقد عامله مثل ابنه".

وواصل: "عندما ناقشنا الأمر وتلقيت المعلومات... وقد تلقيت تقريرا استخباراتيا كبير الحجم حول نصرالله وقرأته... ثم قرأته مجددا وكان يتكون من 80 صفحة... وقلت يجب أن يرحل"

تلاعب بإيران

وأكمل: "لقد كنت معجبا على وجه التحديد بأنه لم يكن فقط قائدا مقتدرا بل بأن علاقته مع إيران كانت مختلفة عما ظننته: لقد تلاعب بإيران أكثر مما تلاعبت به، لقد أثر بإيران أكثر مما أثرت به. وعندما قرأت التقرير توصلت لقناعة أنه محور المحور وإذا قمنا بتحييده سينكسر المحور".

إبلاغ الأمريكيين

وأوضح أنه أبلغ وزير الدفاع ورئيس الأركان في نقاشات منفصلة أنه لن يبلغ الأمريكيين بالخطوة وأن أكثر ما يمكن فعله هو إخبارهم عندما تكون المقاتلات في طريقها لتنفيذ العملية.

تغيير المكان

وكشف أنه أثناء تواجده على متن طائرة للتوجه إلى أمريكا تلقى معلومات تفيد بأن نصرالله "سيُغير مكانه" إلى مكان آخر لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه، لافتا إلى أنه "نام لبضع ساعات في الطائرة" ثم اتصل من الطائرة بالقادة وأبلغهم بأنه اتخذ القرار بـ"القضاء" على نصرالله".

انتهى الأمر

وأضاف، أنه عقد اجتماعا مع مجلس الوزراء من فندق لدى وصوله إلى نيويورك وتم خلاله اتخاذ القرار باغتيال نصرالله، موضحا أنه ألقى كلمته في الأمم المتحدة ثم أثناء حديثه إلى عدد من الصحفيين الإسرائيليين بعد ذلك جاء سكرتيره العسكري وأعطاه ملاحظة مكتوب عليها "انتهى الأمر".