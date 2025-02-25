الثلاثاء 25 فبراير 2025
توقيت مصر 19:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شروق تطلب الخلع: اكتشفت الصدمة في شهر العسل ورجعت على بيت أبويا

حماس تتبرأ من تصريحات موسى أبو مرزوق وتعلن هذا الأمر

وفاة سيدة بالدقهلية من ضحايا واقعة نصب FBC

تفاصيل جديدة حول واقعة آية عادل.. هذه المرة من مديرها في العمل

عروس تخلع زوجها: مراته على الورق بس

مصاب بنفس المرض.. وسيم يوسف يعلن تكفله بعلاج ونفقة إبراهيم شيكا

بيان من الداخلية بشأن فيديو التحـ.ـرش في أتوبيس

رانيا يوسف تثـ.ـير الجدل ببدلة رقص في رمضان

الداخلية تنشر صورة المتهمين في واقعة نصب منصة FBC

شاهد.. فنانة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب: الله يسامحني على اللي راح

حماس تتبرأ من تصريحات موسى أبو مرزوق وتعلن هذا الأمر

الثلاثاء، 25-02-2025 02:35 م

 

 

علقت حركة "حماس"،على التصريحات المنسوبة للقيادي موسى أبو مرزوق، والتي تناولت الموقف من هجوم 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أنها "متمسكة بسلاح المقاومة".

وفي أعقاب تصريحات رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، قال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، مساء الاثنين، إن "الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعيا"، مؤكدا أنه "لا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال للأرض الفلسطينية".

وأضاف متحدث "حماس"، أن "التصريحات المنسوبة لأبو مرزوق لا تمثل موقف الحركة".

وأشار إلى أن "سلوك الاحتلال العدواني والتدميري في كل حروبه ضد شعوب المنطقة هو السبب في الدمار الذي لحق بقطاع غزة وهو الآن يكمل سياسة التدمير في الضفة الغربية".

كما أكد أن المقاومة ستبقى بكل أشكالها حقا مشروعا لشعبنا حتى التحرير والعودة، وستظل ملحمة السابع من أكتوبر نقطة في فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة، ونقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني".

وكان أبو مرزوق، قد نسب إليه القول في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه "لم يكن على إطلاع تفصيلي على خطط هجوم 7 أكتوبر 2023، وأنه ما كان ليوافق عليه لو أدرك العواقب التي ترتبت عليه، ومن غير المقبول الادعاء بأن حماس انتصرت".

كما اقترح أبو مرزوق في التصريحات المنسوبة إليه، أن "هناك بعض الاستعداد داخل حماس للتفاوض حول مستقبل أسلحة الحركة في غزة (نقطة خلاف في المفاوضات مع إسرائيل) وهو موقف رفضه مسؤولون آخرون في حماس. ويقول المحللون إن التوصل إلى حل وسط قد يساعد الحركة وإسرائيل على تجديد الحرب. وقد قالت إسرائيل إنها تريد من حماس تفكيك قدراتها العسكرية".

إقرأ ايضا

17403120330

ضجة في إسرائيل.. تعرض نتنياهو للضرب على يد ابنه ويقرر نفيه في أمريكا

thumbs_b_c_e561dede3be930fddf0c7c8856bbdfda

طائرة أسقطت 7 قنابل.. جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة اغتيال حسن نصرالله

796761-1401645614

غضب في مصر والسعودية من الرسوم الجديدة لتأشيرة دخول سوريا

أخبار متعلقة

000_36XV93J

رد قوي من حمـ.ـاس على تعليق الاحتلال الإفراج عن الأسرى

67b3aff14236042c694b9de8

إعلام عبري: دول عربية ستقدم بديلا يتضمن إخراج "حماس" من غزة

Capture

أول تهديد علني من ترامب لمصر حال عدم استقبال فلسطينيين

reuters_com_2024_newsml_RC2HUBAGSZ7Q

بعد بيان القـ.ـسام.. ترامب يتوعد بالجحيم ظهر السبت القادم

صباح-غدًا-الأحد.جيش-الاحتلال-سينسحب-من-محور-نتساريم-وفقًا-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار1

جيش الاحتلال ينسحب بالكامل من محور نتساريم.. وحمـ.ـاس تعلق وتستفز نتنياهو

Capture

وزير دفاع الاحتلال يصدر أوامر بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من غزة