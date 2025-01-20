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جنت جنون إسرائيل.. ماذا وضعت الفسام في حقيبة هدايا الأسيرات الثلاث؟

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جنت جنون إسرائيل.. ماذا وضعت الفسام في حقيبة هدايا الأسيرات الثلاث؟

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الإثنين، 20-01-2025 01:47 م

 

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد للحظات الأخيرة من الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهر المقطع المصور، جنود القسام وهم يقدمون حقيبة ورقية مختومة بشعار الكتائب. وقد كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مضمون هذه الأكياس التي تضمنت شهادة "قرار الإفراج".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "حماس" منحت كل أسيرة من الثلاث ظرفا يحتوي خريطة قطاع غزة وصورا من الأسر، مشيرة إلى أن الحركة حرصت على أن تعود الرهينات إلى إسرائيل "ليس فقط بذكريات صعبة من فترة الأسر"، بل بشيء آخر وصف في إسرائيل بأنه "حقائب المفاجآت الساخرة".

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن "القسام جهزت النساء (رومي غونين، اميلي ديماري ودورون شتاينبرغر) الثلاث بأكياس بنية اللون وصلن بها إلى الأراضي الإسرائيلية، وداخل الحقائب كانت هناك خريطة لقطاع غزة وصور لهن من أيام الأسر".

وأثار ما حدث جدلا في الأوساط الإسرائيلية والإعلام العبري، خاصة أن تنظيم مقاتلي القسام لمشهد تسليم الأسيرات وهم بأعداد كبيرة وبكامل عتادهم وسلاحهم وسط حشد جماهيري ضخم أثار صدمة في إسرائيل، حيث تسائل الجميع عن دور الجيش الإسرائيلي الذي كان يفعله في قطاع غزة طيلة الـ 15 شهرًا.

وأوضح موقع "واينت "، أن الرهينات الثلاث العائدات من غزة تلقين حقيبة بها تذكارات تتضمن صور لقطاع غزة من قبل عناصر في القسام.

 

وقالت قناة i24NEWS: "قمة السخرية حماس قدمت هدية للرهينات الثلاث المفرج عنهن: دورون، وإميلي، ورومي – عبارة عن صورة من غزة مرفقة بشهادة تخرج!".

 

وفي وقت سابق، ظهرت إحدى الرهينة المفرج عنها دورون شتاينبرغر، وهي ترتدي طوق حول العنق، وعليه العلم الفلسطيني، وذلك أثناء ظهورها للحظات قليلة عندما تسلمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط مدينة غزة.

 

 

وأظهرت الصور المتداولة، الرهينة الإسرائيلية أثناء انتقالها من مركبة كتائب "القسام" إلى مركبة الصليب الأحمر، وسط حشود من المواطنين، وحينها تم رصد الحبل القصير حول رقبتها لأول مرة.

 

وبعد وصولها إلى الأراضي المحتلة واستقبالها من قبل مجندات إسرائيلية ظهرت مرة أخرى وهي لا تزال ترتديه.

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