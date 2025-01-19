تهز تونس.. ماذا فعل مدير مستشفى مع ممرضة؟

أثارت حادثة اعتداء مدير مستشفى تونسي على ممرضة بآلة حادة وإضرام النار في جسد ممرض آخر صدمة التونسيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف (شمال غرب تونس)، يسري الهوامي، إنه وفق الأبحاث الأولية قام مدير مستشفى بمنطقة ساقية سيدي يوسف بالكاف الجمعة، بالاعتداء على ممرضة بآلة حادة وعلى موظف من خلال إضرام النار في جسده وسيارته.

وقال الهوامي إن المتهم تحصن بالفرار إثر الحادثة ولم يتم الاستماع إلى الضحيتين نظرا لحالتيهما الصحية.

وتشير بعض المصادر إلى أن سبب إقدام مدير المستشفى على فعلته الشنيعة، يعود إلى خلاف مع الممرض.

وإثر هذه الحادثة، قرّرت وزارة الصحة في بيان لها إعفاء المدير الجهوي للصحة بمحافظة الكاف وإيقاف المدير المعني بالاعتداء عن العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبّعه عدلياً وتأديبياً.

وعبّرت الوزارة، عن استنكارها الشديد لهذا التصرف الذي لا يمتّ بصلة للقيم الإنسانية وأخلاقيات العمل.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بمحاسبة كل من يثبت تورّطه وفتح تحقيق شامل من خلال تكليف إدارة التفقدية الطبية والإدارية بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت تورّطه، سواء بالتقصير المهني أو بالتواطؤ أو المشاركة في هذا الاعتداء.

وأوضحت الوزارة أنها أحالت الملف إلى القضاء من خلال تحويل القضية إلى السلطات القضائية المختصة للنظر في الشبهات الجنائية وفق ما يقتضيه القانون، والتزمت بدعم الضحايا من متابعة الحالة النفسية والقانونية للممرضة وزميلها على جميع المستويات وإرسال فرق طبية وإدارية مختصة لمرافقة الضحايا وضمان حصولهم على كل الدعم اللازم.

وأفادت وزارة الصحّة، في رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الصحي، بأن هذه الحادثة فردية ومعزولة، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال صورة مهنيّي القطاع الصحّي.