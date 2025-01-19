بسبب ما فعله في مسجد.. إندونيسيا ترحل سائحًا سعوديًا من أراضيها

رحلت السلطات الإندونيسية، أمس، سائحًا سعوديًا بعد اعتدائه على إندونيسي ومخالفته لشروط تأشيرة الدخول.

وذكرت صحيفة "The Jakarta Post" الإندونيسية أن الحادثة وقعت في مسجد المقسط بمنطقة غرب جاوا، حيث دخل السائح السعودي في خلاف مع أحد موظفي المسجد حول مكان وضع الأحذية.

وبدأت المشكلة عندما رفض السائح خلع حذائه في المنطقة المخصصة لذلك، وعندما حاول الموظف تذكيره بالقواعد، قام السائح بالاعتداء عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة تم توثيقها بمقطع فيديو، وألقت الجهات الأمنية القبض على السائح بعد الحادثة، واكتشفت أنه يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، حيث تجاوز مدة الإقامة المسموحة بموجب تأشيرته، ونتيجة لذلك، صدر قرار بترحيله.