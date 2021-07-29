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بالصور.. مقتل وإصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمرج

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Native
الخميس، 29-07-2021 04:23 م
انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في محيط منطقة المرج، بعد اندلاع مشاجرة دموية بالأسلحة النارية تسببت في مقتل وإصابة 5 أشخاص.
وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين عائلتي السوهاجي والسميطي، واستخدم فيها طرفا المشاجرة الأسلحة النارية.
وأضافت التحريات أن المشاجرة وقعت أمام محطة مترو المرج وانتهت بمقتل مواطن وإصابة 4 آخرين، انتقلت أجهزة الأمن وقوات الأمن المركزى وتم فرض طوق أمني، وتم القبض على عدد من طرفيها وجار البحث عن متهمين آخرين، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
وتعمل قوات الأمن على منع تجدد الاشتباكات، وتقوم حاليا جهات التحقيق باستجواب المضبوطين من الطرفين لسماع أقوالهم حول الواقعة، وكلفت النيابة بسرعة إعداد تقرير الطب الشرعى لإنهاء إجراءات دفن القتيل، وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقى طرفي المشاجرة الهاربين.


 

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