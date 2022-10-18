امرأة أفغانية متزوجة تشنق نفسها لتجنب رجمها بالحجارة على يد طالبان ...تفاصيل

الثلاثاء، 18-10-2022
03:35 ص
نسمه عبد الوهاب
شنقت امرأة أفغانية نفسها لتجنب تعرضها للرجم حتى الموت علنا من قبل قوات طالبان
بعد اتهامها بالهروب مع رجل متزوج.
وتم القبض على المرأة البالغة من العمر 24 عامًا ، والتي تُدعى محليًا باسم سليمة ، مع الرجل المتزوج من قبل طالبان
بعد أن هربت من منزلها في مقاطعة غور ، وسط أفغانستان ، في 10 أكتوبر .حسب " الديلي ميل ".
وحُكم على سليمة ، بالإعدام
بتهمة الزنا وكان من المقرر رجمها بالحجارة يوم الجمعة ، بينما قُتل عشيقها ، المعروف محليًا باسم سراج الدين ، برصاص طالبان
.
لكن تم العثور على سليمة ميتة بعد شنق نفسها يوم الخميس ، قبل يوم واحد من رجمها حتى الموت في الأماكن العامة ، حسب رخشان ميديا. تم دفنها في اليوم التالي.