أيدت محكمة النقض، براءة سيدة متهمة بقتل ابنها وتقطيعه وطهي بعض أعضائه وأكلها، ليصبح الحكم نهائيا بعدما سبق وبرأتها محكمة الجنايات.

واعترفت الأم المتهمة وتدعى"هناء" بقتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات وطهي أعضائه وأكلها، لكن المحكمة برأتها وقررت إيداعها في مستشفى الأمراض العقلية بعد ثبوت عدم سلامتها النفسية.

تفاصيل الجريمة

ووقعت الجريمة يوم 26 أبريل الماضي، حينما أقدمت الأم على قتل ابنها "سعد" عمداً مع سبق الإصرار خوفاً من أن يأخذه والده منها.

واستخدمت المتهمة عصا فأس في منزلها وأغلقت النوافذ وباغتت طفلها بثلاث ضربات قاتلة على رأسه، ما أسفر عن موته في الحال.

أكلت من جسد طفلها

ولإخفاء جريمةها قطعت الأم جسد طفلها إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظام وأذابت بعض الأعضاء الداخلية بطهيها، واعترفت بأكل أجزاء منها، وقبل ضبطها من ذويها أخفت المتهمة ما تبقى من الجثمان في دلو، لكن جريمةها انكشفت.

واعترفت المتهمة بارتكاب جريمةها بتفاصيلها المروعة وبررت فعلتها بادعاء وقوعها تحت تأثير "سحر سفلي".