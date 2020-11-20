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وزير الشباب والرياضة يتفقد إستاد القاهرة الدولي

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أشرف صبحي
 
الجمعة، 20-11-2020 01:30 م أمير سعد
قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، بجولة في إستاد القاهرة الدولي تضمنت أرض الملعب والصالة المغطاة ومضمار الدراجات.

بدء "صبحي" جولته بتفقد الإستاد الرئيسي والمدرجات والنجيلة الخاصة بأرضية الملعب، للوقوف علي آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمباراة النهائي الأفريقي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المرتقبة يوم 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك.
أعقبها جولة بالصالة المغطاة وتفقد أعمال التطوير بها استعدادًا لبطولة العالم لليد 2021، مشددًا علي الانتهاء من عملية التطوير في المواعيد المحددة من أجل الانتهاء من عملية رفع الكفاءة والتطوير استعدادًا للبطولة.
وانهي صبحي جولته بتفقد مضمار الدراجات وسير الأعمال به، بالإضافة إلى عملية تركيب الشاشات الخاصة بالمضمار وتجهيزه للافتتاح.
وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تجهز هيئة إستاد القاهرة وباقي الأماكن لتكون علي استعداد تام لاستقبال كبري البطولات الدولية والمحلية المختلفة، الأمر الذي يؤكد قدره الدولة المصرية علي استضافة كبري الأحداث المختلفة في مختلف الرياضات.
 

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