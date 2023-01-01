الأحد 01 يناير 2023
توقيت مصر 15:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عبدالله رشدي يتهم طبيبًا ومستشفى شهير بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته (صور)

عقوبة قاسية تنتظر حسام حسن بعد تكسيره شاشة الفار

«بيتزا مكرونة».. شاهد آخر إبداعات الشيف بوراك

مجزرة في الأهلي .. رحيل 10 لاعبين بقرار من «كولر»

ضبط طفلة 16 عامًا أثناء ممارسة الجنس مع 3 شباب (تفاصيل صادمة)

مواصفات خيالية.. ماذا تعرف عن القصر الذي سيعيش فيه رونالدلو في الرياض

براتب 23 ألف جنيه.. فرص عمل للمصريين في السعودية.. الشروط والأوراق المطلوبة

تشييع جثمان زوجة عبدالله رشدي من مسجد السيدة نفسية

بماذا برر الشاب والفتاة فعلهما الفاضح أعلى كوبرى روض الفرج في التحقيقات؟

برلنتي عامر تفضح سعد الصغير بكشف أسرار صادمة عن علاقته بـ شمس

ADS
 

عقوبة قاسية تنتظر حسام حسن بعد تكسيره شاشة الفار

ثقلثقلثقثق2022_12_30_14_34
الشاشة
Native
Teads
الأحد، 01-01-2023 02:06 م

قام محمد طه، مراقب مباراة المصري وأسوان، في الجولة العاشرة من الدوري المصري، بتقديم تقريره إلى إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، بعد الأحداث المثيرة وواقعة حسام حسن، المدير الفني للفريق البورسعيدي.

 

وقال مصدر- وفقًا لصدى البلد-، إن التقرير  المقدم من مراقب اللقاء يدين حسام حسن، في واقعة كسر شاشة تقنية الفيديو “VAR”،  بعد اعتراضه على قرار الحكم طارق مجدي، وعدم عودته للفار وقت احتسابه ركلة جزاء في الوقت القاتل لصالح أسوان.

 

وأضاف أن حسام حسن مهدد بإيقاف طويل على خلفية أحداث واقعة الشاشة، مع توقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

 

وكان المصري تلقى هزيمة قاتلة عل يد أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ورفع أسوان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز الـ11.

 

إقرأ ايضا

IMG_9341-6320e068265d0

مجزرة في الأهلي .. رحيل 10 لاعبين بقرار من «كولر»

4500321-1151697930-1650313739

مواصفات خيالية.. ماذا تعرف عن القصر الذي سيعيش فيه رونالدلو في الرياض

_128165262_b8ccac55-62f4-4f9b-83bd-5875ea294ee1

ماذا قال رونالدو بعد انضمامه رسميًا لنادي النصر السعودي؟

أخبار متعلقة

مارسيل-كولر-e1667297291967-750x470

بطلب من كولر.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء