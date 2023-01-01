عقوبة قاسية تنتظر حسام حسن بعد تكسيره شاشة الفار

قام محمد طه، مراقب مباراة المصري وأسوان، في الجولة العاشرة من الدوري المصري، بتقديم تقريره إلى إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، بعد الأحداث المثيرة وواقعة حسام حسن، المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وقال مصدر- وفقًا لصدى البلد-، إن التقرير المقدم من مراقب اللقاء يدين حسام حسن، في واقعة كسر شاشة تقنية الفيديو “VAR”، بعد اعتراضه على قرار الحكم طارق مجدي، وعدم عودته للفار وقت احتسابه ركلة جزاء في الوقت القاتل لصالح أسوان.

وأضاف أن حسام حسن مهدد بإيقاف طويل على خلفية أحداث واقعة الشاشة، مع توقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

وكان المصري تلقى هزيمة قاتلة عل يد أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع أسوان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد المصري عند 11 نقطة في المركز الـ11.