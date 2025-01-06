الثلاثاء 07 يناير 2025
توقيت مصر 09:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بلاغ جديد.. هل تلقي "شرطة أكتوبر" القبض على توفيق عكاشة؟

جريمة تهز الحي الراقي.. تفاصيل ما حدث في شقة مصر الجديدة (صور)

سيدة دار رعاية المسنين تكشف ما كان يفعله معها العامل مقابل خدمتها

نجمة "يوميات ونيس".. وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

سيف زاهر يطالب كهربا بالرحيل عن الأهلي: لازم تمشي

بعد تصريحات وزير المالية.. أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه

دفعت له المال ليمارس الجنـ.س معها.."فضيحة كبرى" لوزيرة خارجية ألمانيا (فيديو)

عامان من الخيانة مع نجل خاله.. سيدة الأقصر التي تفوقت على الشيطان!

بينهم حسين الشحات.. 4 لاعبين وافقوا على الرحيل من الأهلي

فتيات بملابس جريئة في محل حلاقة رجالي بالسعودية.. وتحرك رسمي عاجل

بعد تصريحات وزير المالية.. أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه

2-2
ا
الإثنين، 06-01-2025 02:22 م

 

شهد سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، استقرارًا خلال تعاملات الإثنين 6 يناير 2025، خلال التعاملات الأخيرة للبنوك وشركات الصرافة.

 

وكشف وزير المالية الدكتور أحمد كجوك آخر تطورات الاتفاق والمراجعة الرابعة وأسباب طول أمدها مع صندوق النقد الدولي قائلاً: "طلبنا تعديل بعض المستهدفات مع صندوق النقد مما أطال أجل التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأضاف الوزير خلال أول لقاء تلفزيوني له: "عدلنا من مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي بدلا من 4.5%، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة".

وتابع: "تفاوضنا مع الصندوق على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 4 سلع بدلا من 19 سلعة واستبدلنا مع صندوق النقد الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة"، مشدداً أن التيسيرات الضريبية ستكون مستمرة على مدار العام.

 

وكشف الوزير أن مصر ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير/كانون الثاني الجارى، مشدداً أن مصر لم تطلب من صندوق النقد أية زيادات جديدة في قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار، وستكون لدينا رؤية للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد لأن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ودائم.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.63 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.60 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.66 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.

إقرأ ايضا

ك

"عام سعيد".. وزير المالية يزف بشريات للمواطنين في 2025

147-095409-dollar-price-today-egypt-thursday-january-2-2025-2

ارتفع في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه رسميًا

2329530_0

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ عامين.. وهذا سعره أمام الجنيه الآن

أخبار متعلقة

147-095409-dollar-price-today-egypt-thursday-january-2-2025-2

ارتفع في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه رسميًا

2329530_0

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ عامين.. وهذا سعره أمام الجنيه الآن

210-100224-dollar-price-today-egypt-tuesday-december-31-2024_700x400

في البنوك والسوق الموازية.. سعر الدولار يفاجئ الجميع

62-100135-dollar-price-today-egypt-monday-december-30-2024-3

الدولار يترقب قرار اليوم.. سعر الأخضر أمام الجنيه المصري في البنوك

147-101216-dollar-price-today-egypt-sunday-december-29-2024-3

بعد قرار البنك المركزي.. الدولار يسجل هذا الرقم القياسي في البنوك رسمياً

6664445588224-02-26bcfa2ae2598c2f9f1f7858f803dfde963c6e0bee

رسمياً وفي السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم يسجل قفزة تاريخية