بعد تصريحات وزير المالية.. أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، استقرارًا خلال تعاملات الإثنين 6 يناير 2025، خلال التعاملات الأخيرة للبنوك وشركات الصرافة.

وكشف وزير المالية الدكتور أحمد كجوك آخر تطورات الاتفاق والمراجعة الرابعة وأسباب طول أمدها مع صندوق النقد الدولي قائلاً: "طلبنا تعديل بعض المستهدفات مع صندوق النقد مما أطال أجل التفاوض حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزير خلال أول لقاء تلفزيوني له: "عدلنا من مستهدفات الفائض الأولي لتصبح 4% من الناتج المحلي بدلا من 4.5%، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة".

وتابع: "تفاوضنا مع الصندوق على تخفيض الإعفاءات السلعية لضريبة القيمة المضافة إلى 4 سلع بدلا من 19 سلعة واستبدلنا مع صندوق النقد الإصلاحات الضريبية بتوسيع القاعدة"، مشدداً أن التيسيرات الضريبية ستكون مستمرة على مدار العام.

وكشف الوزير أن مصر ستحصل على شريحة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد في يناير/كانون الثاني الجارى، مشدداً أن مصر لم تطلب من صندوق النقد أية زيادات جديدة في قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار، وستكون لدينا رؤية للخطة الإصلاحية لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد لأن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ودائم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.63 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.60 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.66 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.65 جنيه للشراء، و50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.66 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.