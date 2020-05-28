» "الطب العلاجي" يكشف آخر تطورات فيروس كورونا

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قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن جميع أجهزة الدولة منذ اليوم الأول لبداية خطة مواجهة كورونا كان توافر المستلزمات الطبية أولوية بالنسبة لها.
وشدد على أن جميع المستلزمات الطبية ومعدات الوقاية متوفرة بجميع المستشفيات، جار التنسيق مع أحد الشركات المتخصصة في النقل والتوزيع؛ لتوزيع الادوية على المستشفيات لمواجهة تأخر وصول المستلزمات بسبب النقل. 
وأضاف "غنيمة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع علي   قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة قامت بتجهيز 320 مستشفى لاستقبال المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، وعلاج الحالات المتوسطة دخل الخدمة منها 76% خلال الأسبوع الماضي، والباقي يدخل خلال يومين.
وأشار " رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة" ،إلي أن حالات الإصابة المتقدمة بفيروس كورونا يتم نقلها لمستشفيات العزل، والتي يصل عددها لـ 20 مستشفى على مستوى الجمهورية، والذين يقدمون الخدمة لمرضى فيروس كورونا منذ بداية ظهور الجائحة وحتى الآن.

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