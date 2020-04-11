تعليق ناري لـ"أديب" على منع دفن طبيبة ضحية كورونا

أكد الإعلامي عمرو إديب أن أهل القرية الذين رفضوا دفن جثمان الطبيبة متوفية بأثر فيروس كورونا " مش مصريين".



وأضاف خلال برنامجه الحكاية المذاع على ققناة mbc مصر، هناك 140 حالة توفيت بدون نقل أى عدوى، مشيرا أن هناك جهل وغوغائية، متابعا " فين الرحمة والإنسانية جثمان الست يتنقل بين قريتين بسبب عدم دفنها".

