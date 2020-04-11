ترامب: كنا سنسجل مليوني وفاة لو اتبعنا هذه الدولة

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة كانت ستسجل وفاة مليوني شخص بسبب وباء كورونا لو امتنعت عن اتخاذ تدابير قاسية بهدف حماية اقتصادها، على غرار ما فعلته السويد.
وأضاف ترامب في تصريح صحفي، أمس الجمعة، أن السويد سلكت طريقا مختلفا، و"يمكننا أن نسير في هذا الطريق، وكان بإمكانننا أن نسلكه، لكن لو فعلنا ذلك أعتقد أنه سيكون لدينا 2 ضمليون وفاة".

وأشار ترامب إلى أن بريطانيا حاولت في البداية أن تسلك مثل هذا المسار، لكن هذا أدى فقط إلى تفاقم الوضع، وخسرت البلاد الكثير من الوقت.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بفضل التدابير والإجرءات التي اتخذتها بلاده، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فإن حصيلة الوفيات ستتراوح بين 55 ألفا و75 ألفا فقط.
وقد اختارت السويد الحفاظ على نمط حياة طبيعي على عكس العديد من الدول، رغم تفشي فيروس كورونا.

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