وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ ووزيرة الثقافة تنعاه

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إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة
إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة
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محمد فضل- متابعات

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أزمة قلبية

الأوبرا

فنان

وزيرة الثقافة

عبرت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، عن حزنها لفقدان الفنان الشاب شريف الفايد إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ناعية إياه وداعية له بالرحمة والمغفرة.

وتوفى المطرب ?شريف الفايد?، مطرب الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية عن عمر الـ37 عاماً، أمس الجمعة بعد إصابته بأزمة قلبية نقل على إثرها للمستشفى وظل فاقدًا للوعي ودخل في غيبوبة ثم استفاق منها قبل أن يتوفى بشكل مفاجئ.

وقال أصدقائه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تعرض لأزمة مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل نهاية الشهر الماضي تقريبا، ودخل في غيبوبة، إلا أنه استعاد وعيه بعد ذلك، لكنه سرعان ما توفي يوم أمس، كما أكد أحد أصدقائه أنه تعرض لجلطات في الرئة دون أن يكشف هل كان يعاني من أزمة صحية في السابق أم لا.

يُذكر أن شريف الفايد تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكان يدرس بمعهد الموسيقى العربية ثم التحق بفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي منذ تأسيسها عام 2004 كمطرب، وقدم مع الفرقة العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها .


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