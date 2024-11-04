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نشأت الديهي يطالب الدولة بإعلان حالة الطواريء لمواجهة الشائعات

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الإثنين، 04-11-2024 11:15 م

 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك شائعة متداولة حول قيام مصر ببيع بحيرة البردويل للإمارات، خلاف شائعة أخرى حول اعتزام الدولة وقف صرف السكر التمويني،  بالإضافة لشائعة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وأضاف "الديهي" خلال  تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن موقع رصد الإخواني قام بنشر شائعة حول قيام الدولة برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت بياناً بأن هذا الخبر قديم، وتم إثارته خلال زيارة مديرة صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الشائعات خطر على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أعاصير الشائعات لن تتوقف، وهناك حاجة ماسة لإعداد مركز مصري لمواجهة التضليل الذي لا يتوقف، مطالبًا  الدولة بإعلان حالة الطواريء الثقافية والإعلامية والعلمية لمواجهة الشائعات.

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