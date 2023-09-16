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مي عمر توجه رسالة لـ أحمد فهمي
مي عمر
السبت، 16-09-2023
12:37 م
نسمه عبد الوهاب
وجهت الفنانة
مي عمر
، رسالة للفنان أحمد فهمي
ونشرت
مي عمر
، بوستر مسلسل
سفاح الجيزة
، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلقت قائلة: مبروك أحمد فهمي.
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مي عمر
سفاح الجيزة
احمدفهمي
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