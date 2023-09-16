الأحد 17 سبتمبر 2023
توقيت مصر 01:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هربوا من إعصار دانيال بليبيا وماتوا في حادث بمصر!

مفاجأة.. زيزو ينشر صورة تكشف سبب هزيمة الزمالك من أرتا سولار

تعرف على تفاصيل شهادات العائد المرتفع في 3 بنوك

شارك في الحوار الوطني.. عمرو أديب: الإفراج عن محمد زهران قرار حكيم

بالمختصر المفيد.. 8 هدايا من الرئيس للشعب للتغلب على غلاء المعيشة

كاد أن يفقد وعيه.. تسديدة "رونالدو" الصاروخية تصيب مصورا خلف المرمى (فيديو)

الأرصاد تكشف حقيقة عودة عاصفة التنين إلى مصر

مي عمر توجه رسالة لـ أحمد فهمي

وزارة الخارجية تتابع المصريين في الشرق الليبي وتنسق جهود إنقاذ الناجين

علا غانم تكشف سبب غيابها 6 سنوات عن الفن

مي عمر توجه رسالة لـ أحمد فهمي

JJh1wY3C
مي عمر
السبت، 16-09-2023 12:37 م نسمه عبد الوهاب
وجهت الفنانة مي عمر، رسالة للفنان أحمد فهمي

ونشرت مي عمر، بوستر مسلسل سفاح الجيزة، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلقت قائلة: مبروك أحمد فهمي.


إقرأ ايضا

173-234005-survivors-daniel-hell-libya-traffic-accident-egypt_700x400

هربوا من إعصار دانيال بليبيا وماتوا في حادث بمصر!

amroooo

شارك في الحوار الوطني.. عمرو أديب: الإفراج عن محمد زهران قرار حكيم

elaosboa09274

بالمختصر المفيد.. 8 هدايا من الرئيس للشعب للتغلب على غلاء المعيشة

أخبار متعلقة

Capture

زوجة سفاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش عارفين هي فين حتى الآن