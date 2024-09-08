‏مذيعة العربية تهاجم داعية مصري بسبب عن المسيحيين.. والأخير يرد (فيديو)

وجهت مذيعة
قناة العربية رشا نبيل سؤالا للداعية محمود عامر تطالبه فيها بنص
قرآني يحرم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.
وقالت المذيعة للداعية خلال برنامج محل نقاش:
أين نص تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم ومن أعطاك حق والتحريم؟..
ورد عامر: الله أعطاني الحق وعشان أجاوبك لازم
أكون معك في الاستديو.
وأضاف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لكل مسلم علم وجب عليه أن
يبلغه وإلا لجم بلجام من النار.
مذيعة #قناة_العربية رشا نبيل للداعية محمود عامر: أين نص تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم ومن أعطاك حق والتحريم؟.. وعامر يرد: الله أعطاني الحق وعشان أجاوبك لازم أكون معك في الاستديو #محل_نقاش pic.twitter.com/SDiCxjYZ9p— العربية (@AlArabiya) September 6, 2024